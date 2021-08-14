 

В Украине заметно оживилось банковское кредитование – Шмыгаль

14.08.2021, 19:44, Новости дня
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“Банковское кредитование заметно оживилось. Рост чистых гривневых кредитных портфелей в корпоративном сегменте значительно ускорился – до 14,9% во втором квартале против 5,3% в предыдущем квартале. В годовом исчислении прирост достиг восьмилетнего максимума – почти 30%”, – написал он.

Премьер отметил, что в рамках программы доступных кредитов “5–7–9%” и программы портфельных гарантий малому и среднему бизнесу выдано более 60 млрд грн.

“За первое полугодие 2021 года банки выдали более 3,6 млрд грн новой ипотеки. Это почти в 3,5 раза больше, чем за этот же период 2020 года. Оживление ипотечного кредитования способствует и восстановлению строительства. В июне этого года производство строительной продукции возросло на 21% (по сравнению с июнем прошлого года). Наибольший рост был в категории “инженерные сооружения” – на 29% (речь идет о дорогах, мостах, промышленных сооружениях, коммуникациях). Увеличение объема строительства наблюдается и в категории жилых зданий – на 24%”, – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/397595131807696

Контекст:

Программа “Доступные кредиты 5–7–9%” для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий. По состоянию на 9 августа 2021 года Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 33 банками в рамках этой программы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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