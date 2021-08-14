 

Доступный смартфон Oppo A16s получил поддержку NFC и батарею на 5000 мА·ч

14.08.2021, 19:42, Разное
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Новый смартфон доступного сегмента выпустила на рынок китайская компания Oppo. A16s получил поддержку NFC и батарею емкостью 5000 мА·ч.
Очередное расширение ассортимента Oppo было решено сделать без пафосных презентаций. Однако, по оценкам блогеров, освещающих тематику высоких технологий, при невысокой стоимости новинка получилась очень функциональной и отвечает трендам в сфере смартфонов. Так, 6,52-дюймовый дисплей выполнен по стандарту HD+ (720 × 1600 точек), а его частота смены изображений соответствует 60 Герцам. При этом охват цветового пространства NTSC достигает 71 процента. Вверху экрана в каплевидном вырезе расположен 8-мегапиксельный селфи-объектив. Основная трехмодульная камера содержит пару датчиков по 2 миллиона пикселя и главный 13-мегапиксельный. Сканер отпечатка пальца производитель вынес на боковую грань корпуса части корпуса Oppo A16s.

Быстродействие и мощность устройству придает однокристальная платформа Helio от MediaTek с восемью ядрами Cortex-A53 с частотой до 2,3 ГГц. За графику в Oppo A16s отвечает ускоритель IMG PowerVR GE8320, а высокое качество связи гарантирует модем 4G/LTE. Дополняет процессор 4-гигабайтный чип оперативной памяти, а для хранения данных любого рода предусмотрен флэш-накопитель вместительностью 64 гигабайта.

«С коробки» девайс работает на одиннадцатом поколении операционной системы Android с фирменным расширением ColorOS 11.1. Кроме того, Oppo A16s поддерживает опции NFC, Bluetooth 5.0, есть в нем порт USB Type-C и стандартный 3,5-мм разъем для наушников. Высокий уровень автономности стал возможен благодаря аккумулятору объемом 5000 мА·ч. Стоимость гаджета на международном рынке составит примерно 150 евро.

Источник: 3dnews.ru



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