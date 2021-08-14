Мнение: Талибан в 11 км от Кабула

События в Афганистане продолжают развиваться стремительно. Столицу Афганистана постепенно охватывает паника, авангарды Талибана уже в 11 км от Кабула.

Большое число машин тянется к аэропорту Кабула, откуда еще можно покинуть страну. Еще ряд европейских стран объявили о том, что эвакуируют свои посольства или сокращают в них персонал.

Одновременном с этим посольство Пакистана в Кабуле расширяет список доступных услуг, в том числе выдачу упрощенных документов для выезда в Пакистан.

В самом городе по разным оценкам в подпольных ячейках ждут своего часа сотни боевиков Талибана (возможно, до 1000-1500 человек).

Вслед за столицами провинций Кунар и Пактия, с утра 14 августа в течение дня пали столицы провинций Лагман (бои в городе еще идут, но это уже агония), Фарьяб и Вадрак.

Бои идут на ближних подступах к Мазари-Шарифу, Дустум после всех своих заявлений о том, как он будет громить Талибан, сел на самолет и улетел обратно в Кабул.

Также ведутся переговоры между Талибаном и местными властями о капитуляции провинции Дайкунди. Также примерно наполовину захвачена провинция Парван, соседствующая с столичным регионом.

Авиаудары ВВС США видимого эффекта на темпы наступления не оказывают. Темпы продвижения настолько впечатляющие, что Талибан захватывает города и провинции быстрее, чем картографы успевают выпускать обновленные карты. Сайганского сценария США вряд ли смогут теперь избежать.

При таких темпах, столицы у правительства кончаться раньше 31 августа, когда формально завершается вывод американских войск. Все может закончится еще раньше или же будет такая ситуация, когда вся страна захвачена Талибаном, а американский контингент сидит в Кабуле или же на аэродроме в Кабуле и изображает видимость того, что правительство Афганистана все еще существует и когда американцы уходили, оно еще было.

PS. Сегодня появились кадры использования Талибаном захваченных вчера вертолетов. Проблем с пилотами и топливом не возникло. Топливо было захвачено вместе с вертолетами, а пилотируют вертолеты те же люди, что и ранее. Просто они перешли на сторону Талибана.

PS2. По разным оценкам за последние сутки в плен к Талибану сдались от 4500 до 7 500 полицейских, солдат и ополченцев. Вместе с ними в руки Талибана попали более 370 единиц различной техники (от тачанок и грузовиков до танков и вертолетов), десятки тысяч единиц стрелкового оружия, десятки или даже сотни тонн боеприпасов. Полагаю, и сам Талибан испытывает серьезные трудности с подсчетом всего того, что просто потом несётся к нему в руки.

PS3. В некоторых провинциях правительственные чиновники фактически перешли на сторону Талибана. В некоторых городах местные жители закидывали камнями солдат, которые бежали от наступающего Талибана, хотя обещали сражаться с ним.

PS4. Распад государственного аппарата и грядущая победа Талибана, создал своеобразную мутную воду, в которой рыбку пытается половить и ИГИЛ, активизировавший нападения и теракты, в том числе и против Талибана.

PS5. На захваченных территориях Талибан интенсивно устанавливает законы шариата. В Герате из университета выгнали всех женщин – и преподавателей и студенток, просто мотивировав, что в "крепкой исламской системе" место женщины дома, а преподавателей женщин заменят мужчины. Тоже самое происходит и в других сферах.



Иерархия Талибана, которая уже в сентябре станет иерархией власти в Афганистане.

Ниже, стенания Фарида Закария на CNN

Послушайте, новости совсем не радужные, для афганского народа — это трагедия, и, как ни крути, для США это удар. Однако истина, Дон, заключается в том, что мы проиграли эту войну уже довольно давно. Мы просто оказались достаточно сильны и могучи для того, чтобы затянуть этот конфликт и отсрочить подобный исход.

Истина в том, что мы пытались разгромить «Талибан» 20 лет. Помните, во время правления администрации Обамы генералы просили подкрепления, просили о наращивании контингента. Обама им всё это предоставил. И за два года, располагая ста тысячами солдат, они не сумели добиться успеха.

Сейчас мы слышим о сдаче этих афганских городов — но за последнее десятилетие их оставляли уже по два-три раза. Однако тогда мы их отбивали при помощи американских военнослужащих и американской военной мощи. Вопрос лишь в том, когда ты наконец скажешь: «Всё это не работает».

И самый красноречивый факт здесь, Дон, выглядит следующим образом. Взгляните на все эти оставленные города и городки. Боёв-то там не было. Афганская армия просто растаяла в воздухе. А ведь это армия, которую строили 20 лет и на которую, возможно, потратили сотни миллиардов долларов; кое-кто называет цифру триллион долларов. Предполагалось, что это должна была быть армия из 300 тысяч человек. Но она просто растаяла. По словам некоторых людей, всё это оказалось липой, там повсюду коррупция и раздача постов своим людям. Единственное, что мы знаем, — так это то, что эти люди за своё правительство не воюют. В подобных обстоятельствах, когда тебе приходится иметь дело вот с таким партнёром, то складывается такая же ситуация, как в Южном Вьетнаме: что бы ты ни делал — а ведь во Вьетнам мы отправили полмиллиона солдат, — если армия не будет воевать за своё правительство и страну, то сторонней силе будет очень трудно сделать за них их работу.

https://russian.rt.com/inotv/2021-08-14/Etu-vojnu-mi-proigrali-uzhe – цинк

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