 

Мнение: Последние шаги

14.08.2021, 19:26, Разное
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Талибан ведет переговоры о сдаче ему города Мазари-Шариф, центра провинции Балх. Сегодня взяты под контроль Гардез (провинция Пактия) и Маймана (Фарьяб).

В случае взятия Мазари-Шарифа из значимых городов страны перед Талибаном останется только Кабул.

Талибы уже выбили правительственные войска из пригорода Кабула, находящегося буквально в 10 км от центра города.

Похоже, что развязка близко.

На снимке: передача полномочий губернатора Кандагара от чиновника кабульского правительства Рохулла Занзада к чиновнику Талибана Хаджи Ваффу.

Источник: Эль Мюрид



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