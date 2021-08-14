Мнение: Последние шаги
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Талибан ведет переговоры о сдаче ему города Мазари-Шариф, центра провинции Балх. Сегодня взяты под контроль Гардез (провинция Пактия) и Маймана (Фарьяб).
В случае взятия Мазари-Шарифа из значимых городов страны перед Талибаном останется только Кабул.
Талибы уже выбили правительственные войска из пригорода Кабула, находящегося буквально в 10 км от центра города.
Похоже, что развязка близко.
На снимке: передача полномочий губернатора Кандагара от чиновника кабульского правительства Рохулла Занзада к чиновнику Талибана Хаджи Ваффу.
—
Источник: Эль Мюрид
Смотреть комментарии → Комментариев нет