 

ВВС США атаковали талибов в аэропорту Кандагара

14.08.2021, 19:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Самолеты ВВС США нанесли удары по представителям движения «Талибан» (организация запрещена в России) в районе аэропорта Кандагара на юге Афганистана, сообщила телестанция Al Jazeera.

По данным агентства, среди талибов есть погибшие и раненые. Атака была совершена в поддержку правительственных сил Афганистана, передает ТАСС. 

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани объявил о срочных консультациях, которые проводятся с целью достижения прекращения огня между правительственными войсками и движением «Талибан» (запрещено в России), а также о ремобилизация афганских сил безопасности и обороны.

В субботу талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика. До этого талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни.

В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.06 / Общество: Как Каданников спас АвтоВАЗ после развала СССР

28.02 / Лавров пожаловался генсеку Совета Европы на дискриминацию русскоязычных в Украине

16.10 / В Москве отреагировали на угрозы «потока гробов» со стороны Украины

02.08 / Российский теннисист Хачанов стал серебряным призером Игр в Токио

20.07 / J&J и дистрибьюторы решили выплатить 26 млрд долларов по «опиоидному делу»

28.04 / ТКГ не смогла согласовать документ о “пасхальном” перемирии – Арестович

24.01 / На акции в Амстердаме против мер по борьбе с COVID задержали более 100 человек

21.10 / В США прибыла первая с февраля партия российской нефти

27.03 / В «МегаФоне» представили платформу для борьбы с мошенниками

23.06 / «Молодежка ОНФ» решила создать базу данных пострадавших в Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика