Следственный комитет проверит картины Третьяковки на наличие порнографии

По запросу от депутата Виталия Милонова Следственный комитет инициировал проверку материалов Третьяковской галереи.

Как сообщила пресс-секретарь СК, ведомство истребовало от организации оригиналы и ксерокопии всех выставленных и выставлявшихся в последние 5 лет работ. Экспонаты будут изъяты и отправлены на экспертизу, после чего ведомство также может завести дело о растлении несовершеннолетних посетителей и гей-пропаганде, а так же пропаганде наркотиков.

«Не должно быть различий между государственными и частными организациями. Мы прекрасно знаем, как под видом котельной в Ленинграде функционировала рок-группа «Кино» и какой вред она нанесла государству фактически развалив СССР. Чтобы сохранить Россию, необходимо бороться с пороками, а мы по музеям школьников водим», – заявил Милонов.

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