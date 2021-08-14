 

Следственный комитет проверит картины Третьяковки на наличие порнографии

14.08.2021, 19:11, Разное
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По запросу от депутата Виталия Милонова Следственный комитет инициировал проверку материалов Третьяковской галереи.

Как сообщила пресс-секретарь СК, ведомство истребовало от организации оригиналы и ксерокопии всех выставленных и выставлявшихся в последние 5 лет работ. Экспонаты будут изъяты и отправлены на экспертизу, после чего ведомство также может завести дело о растлении несовершеннолетних посетителей и гей-пропаганде, а так же пропаганде наркотиков.

«Не должно быть различий между государственными и частными организациями. Мы прекрасно знаем, как под видом котельной в Ленинграде функционировала рок-группа «Кино» и какой вред она нанесла государству фактически развалив СССР. Чтобы сохранить Россию, необходимо бороться с пороками, а мы по музеям школьников водим», – заявил Милонов. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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