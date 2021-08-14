На Камчатке обнаружили тела погибших при крушении вертолета Ми-8

На Камчатке спасатели нашли тела трех человек, погибших при крушении вертолета Ми-8 два дня назад. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

Сотрудники экстренных служб подняли со дна Курильского озера тело пилота. Там же, рядом с обломками вертолета, нашли тела еще двух человек. Как отмечают в региональном управлении МЧС, обнаружить обломки вертолета удалось с помощью глубоководного аппарата. Корпус воздушного судна лежал на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров.

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Вертолет Ми-8, летевший по маршруту Петропавловск-Камчатский — Курильское озеро, разбился утром 12 августа. Воздушное судно рухнуло в водоем на территории Кроноцкого заповедника. На борту находились 16 человек, восемь из них погибли. Шести пассажирам и двум членам экипажа — предположительно, второму пилоту и бортмеханику — удалось выбраться из вертолета и выплыть на поверхность.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК). Вертолет принадлежал фирме «Витязь-Аэро». Ее владелец — депутат Законодательного собрания Камчатского края от «Единой России» Игорь Редькин, который несколько дней назад признался в том, что случайно убил человека на сельской свалке.

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