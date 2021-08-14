Apple хотят заставить отказаться от фирменного порта Lightning

Европейские законодатели выступают против использования в смартфонах «Яблочной» компании фирменного порта Lightning. По этому поводу даже подготовлен законопроект.

Если документ будет принят, американскую компанию Apple заставят продавать свои iPhone со стандартными портами USB Type-C. По мнению авторов законопроекта, только в этом случае можно будет восстановить надлежащий уровень конкуренции, так как на сегодня к этим смартфонам подходит далеко не всякая периферия.

Сами представители Apple недоумевают. Свой фирменный порт они считают особенностью конструкции гаджетов. С другой стороны, ведь Apple также теряет конкурентоспособность из-за того, что не все устройства можно подключить к смартфону при помощи провода.