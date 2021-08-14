 

Apple хотят заставить отказаться от фирменного порта Lightning

14.08.2021, 18:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Европейские законодатели выступают против использования в смартфонах «Яблочной» компании фирменного порта Lightning. По этому поводу даже подготовлен законопроект.

Если документ будет принят, американскую компанию Apple заставят продавать свои iPhone со стандартными портами USB Type-C. По мнению авторов законопроекта, только в этом случае можно будет восстановить надлежащий уровень конкуренции, так как на сегодня к этим смартфонам подходит далеко не всякая периферия.

Сами представители Apple недоумевают. Свой фирменный порт они считают особенностью конструкции гаджетов. С другой стороны, ведь Apple также теряет конкурентоспособность из-за того, что не все устройства можно подключить к смартфону при помощи провода.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.07 / Талибы расстреляли 22 афганских спецназовцев, когда те вышли сдаваться – СМИ

28.05 / SRF – Швейцария прервала переговоры с ЕС из-за боязни потерять суверенитет

18.11 / На Марсе найдены свидетельства возможного выживания микробов

27.07 / Москва и Минск обсудили развитие совместных ядерных проектов в Белоруссии

26.09 / Работники Минского тракторного завода выступили за выборы настоящего президента Беларуси

21.05 / ВОЗ выступила против возобновления международных путешествий

20.01 / Будущий госсекретарь США Блинкен выступил за помощь Украине в борьбе с коррупцией и агрессией России

11.01 / HBO снимет продолжение “Секса в большом городе”

08.07 / Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик Франции над Балтикой

19.12 / В США космические силы получили название – стражи. Автор “Стражей галактики” заговорил о суде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика