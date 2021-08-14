Новая линейка Apple iPhone 13 получит аккумуляторы большей емкости

Новая линейка смартфонов Apple iPhone 13 должна выйти на рынок в сентябре или октябре текущего года. Времени осталось немного, так что нет ничего удивительно в участившихся утечках информации о гаджетах, говорят эксперты.

На днях стало известно, что разработчик начнет устанавливать на эти устройства аккумуляторы большей емкости, чем было у предшествующих моделей. При этом быстрая зарядка выйдет с мощностью 25 Вт. Напомним, что в двенадцатой линейке такое же устройство обладало 22 ваттами. Таким образом, увеличение носит лишь символический характер.

Однако также стало известно, что производство пойдет по техпроцессу 5 нм+. Само по себе это означает лучшую производительность и большую энергоэффективность, уточняют специалисты.