 

“Похожа на русалочку”. Беременная Осадчая поделилась романтичным фото из бассейна

14.08.2021, 18:50, Новости дня
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“Happy day! Праздник накануне рождения нового человека”, – подписала она снимок.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

“Катя, вы с каждым годом и каждой беременностью становитесь все красивее и красивее”, – написала nataliia.poloz.

“Похожа на русалочку”, – отметила ekaterina_dechenko_26.

“Непревзойденная”, – подчеркнула mary_family_shtymak.

Контекст:

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Світське життя” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

9 августа Осадчая сообщила, что должна скоро родить.

У Горбунов и Осадчей есть сын – четырехлетний Иван. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына.

У Осадчей есть также 18-летний сын Илья от бизнесмена Олега Полищука.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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