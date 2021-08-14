“Предупреждали о проверках”. Глава МВД Украины прокомментировал столкновения под Офисом президента

“Конституция гарантирует право граждан на мирный протест. Полиция и Национальная гвардия сегодня сделали все возможное, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право, предусмотренное ст. 39 Основного закона”, – написал он.

Министр отметил, что “для обеспечения безопасности как митингующих, так и правоохранителей было принято решение проводить поверхностную проверку на предмет отсутствия опасных для жизни и здоровья предметов – оружия, взрывных устройств, легковоспламеняющихся веществ”.

“Однако митингующие отказались проходить такую проверку и вместо того, чтобы выполнить законные требования полиции, начали прорывать кордоны правоохранителей, в результате чего восемь правоохранителей получили травмы и ожоги. Обращаю внимание, что каждый, кто прошел бы поверхностную проверку, был бы допущен к площади перед Офисом президента. Об этом заблаговременно были предупреждены митингующие”, – объяснил Монастырский.

Он пообещал, что виновные в произошедших столкновениях “будут привлечены к ответственности, установленной законом”.

“Каждый гражданин может реализовать свое конституционное право на участие в мирных и безопасных митингах, но без драк и кровопролития. Любые насильственные действия как относительно других участников мирного собрания, так и в отношении правоохранителей не останутся безнаказанными”, – подчеркнул министр.

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Контекст:

Представители партии “Национальный корпус” и нескольких общественных организаций 14 августа пришли на акцию протеста в Киеве, в ходе которой колонна людей подошла к Офису президента. Между протестующими и полицейскими произошли столкновения, в полиции заявили о провокациях со стороны митингующих.

Травмы получили семеро полицейских и один нацгвардеец. Также известно как минимум об одном пострадавшем среди протестующих. В полиции сообщали, что таких несколько.

Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного нанесения телесных повреждений правоохранителям.

После Офиса президента митингующие собирались под домом, где жил президент Владимир Зеленский.

“Нацкорпус” анонсировал акцию под ОП с лозунгами “Остановить репрессии против патриотов и остановить сдачу украинских интересов” после того, как у представителей “Нацкорпуса” в Харькове прошли обыски.

Служба безопасности Украины проводила следственные действия у членов “Национального корпуса” в Харьковской области 5 августа. Издание “Deтектив.info” сообщило о серии обысков и задержании семи членов “Нацкорпуса”. Их подозревают в создании и участии в организованной преступной группировке, специализировавшейся на рэкете.

6 августа СБУ обнародовала доказательства деятельности группировки в Харьковской области – аудио- и видеоматериалы. Шевченковский районный суд Киева 7 августа решил арестовать на два месяца семерых представителей “Нацкорпуса”, фигурирующих в этом производстве.

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