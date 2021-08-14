В КНДР начали транслировать Олимпиаду через два дня после церемонии закрытия

На этой неделе в КНДР транслировали 70 минут женского футбольного матча между Великобританией и Чили, который был сыгран 21 июля. Матч показывали без комментариев и в низком разрешении, поэтому неясно, как были получены кадры.

Раньше КНДР начинала транслировать Олимпиаду через несколько дней после открытия.

В этом году Северная Корея не отправляла спортсменов на Олимпиаду, заявив, что опасается пандемии COVID-19. Страна пропустила летнюю Олимпиаду впервые с 1988 года.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020, самое низкое в истории. Украинские спортсмены завоевали одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград. В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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