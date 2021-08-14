Врач Астраханцева назвала отличия “погодной гипоксии” от коронавируса

Врач Полина Астраханцева, специализирующая в области кардиохирургии, назвала отличия «погодной гипоксии» от коронавируса. Важно не спутать их симптомы, чтобы в случае необходимости вовремя начать лечение.

К общим симптомам «погодной гипоксии» и коронавируса относят одышку, нехватку воздуха, слабость и быструю утомляемость. Чтобы исключить инфекционное заболевание, следует сдать тесты и анализы на ковид, а в случае отрицательных ответов можно говорить о «погодной гипоксии». Это состояние вызвано пониженным содержанием кислорода в крови, которое зачастую наблюдается из-за погодных условий. Нормой считается уровень в 21-22% кислорода в воздухе, однако при снижении этого показателя организм начинает испытывать его дефицит. Зачастую это происходит при приходе циклона или антициклона.

Страдать от «погодной гипоксии» могут практически все люди, однако особенно сильно она влияет на метеочувствительных жителей. Врач рекомендует последним чаще находиться на природе, дышать загородным воздухом, выполнять дыхательную гимнастику. Также в состоянии «погодной гипоксии» следует тщательно следить за сигналами организма, так как в этот период он наиболее уязвим для инфекционных агентов.

Источник: radiosputnik.ria.ru