 

Врач Астраханцева назвала отличия “погодной гипоксии” от коронавируса

14.08.2021, 18:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач Полина Астраханцева, специализирующая в области кардиохирургии, назвала отличия «погодной гипоксии» от коронавируса. Важно не спутать их симптомы, чтобы в случае необходимости вовремя начать лечение.
К общим симптомам «погодной гипоксии» и коронавируса относят одышку, нехватку воздуха, слабость и быструю утомляемость. Чтобы исключить инфекционное заболевание, следует сдать тесты и анализы на ковид, а в случае отрицательных ответов можно говорить о «погодной гипоксии». Это состояние вызвано пониженным содержанием кислорода в крови, которое зачастую наблюдается из-за погодных условий. Нормой считается уровень в 21-22% кислорода в воздухе, однако при снижении этого показателя организм начинает испытывать его дефицит. Зачастую это происходит при приходе циклона или антициклона.

Страдать от «погодной гипоксии» могут практически все люди, однако особенно сильно она влияет на метеочувствительных жителей. Врач рекомендует последним чаще находиться на природе, дышать загородным воздухом, выполнять дыхательную гимнастику. Также в состоянии «погодной гипоксии» следует тщательно следить за сигналами организма, так как в этот период он наиболее уязвим для инфекционных агентов.

Источник: radiosputnik.ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.06 / Скандалы: Из дела «Суммы» не выпускают

16.07 / Учёные рассказали о пользе растительного белка

16.02 / Невролог рассказала, когда при головной боли нужно вызывать скорую помощь

22.06 / Настя Каменских заинтриговала поклонников метаморфозой во внешности: “Лето создано для танцев”

25.01 / Мнение: О новой личной потере Путина уже в новом году

22.05 / Мнение: Реклама мачизма враждебных держав

09.02 / Актера Вячеслава Гришечкина лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде

06.02 / iPhone 13 получит утолщённый корпус и превзойдёт по продажам iPhone 12

12.06 / Сушилка для посуды, вешалка или подсвечник: старые грабли в интерьере дома и дизайне сада

21.09 / Личное: Снова пишет или звонит первой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика