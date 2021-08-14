Ученые назвали самые полезные продукты для ЖКТ

Ученые назвали самые полезные продукты для нормальной работы ЖКТ. Первое место в перечне занимает цедра цитрусовых.

Она помогает ускорять процесс пищеварения, нормализует работу печени, улучшает перистальтику. Имбирь, в свою очередь, уменьшает газообразование и улучшает кровообращение. Следующим продуктом в списке оказались яблоки, которые богаты пектином и клетчаткой. Овес является источником пищевых волокон, минералов и витаминов. Он помогает восстанавливать микрофлору кишечника и блокирует воспалительные процессы.

Полезным для работы ЖКТ будет и шпинат, способствующий росту полезных бактерий и замедляющий размножение вредных. Большим количеством пробиотиков способна обогатить организм квашенная капуста. Завершающим продуктом списка стал лосось. Из филе рыбы в организм попадают полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, однако употреблять его стоит не реже двух раз в семь дней, пишет издание newinform.