Ученые назвали самые полезные продукты для ЖКТ

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14.08.2021, 18:48, Разное
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Ученые назвали самые полезные продукты для нормальной работы ЖКТ. Первое место в перечне занимает цедра цитрусовых.
Она помогает ускорять процесс пищеварения, нормализует работу печени, улучшает перистальтику. Имбирь, в свою очередь, уменьшает газообразование и улучшает кровообращение. Следующим продуктом в списке оказались яблоки, которые богаты пектином и клетчаткой. Овес является источником пищевых волокон, минералов и витаминов. Он помогает восстанавливать микрофлору кишечника и блокирует воспалительные процессы.

Полезным для работы ЖКТ будет и шпинат, способствующий росту полезных бактерий и замедляющий размножение вредных. Большим количеством пробиотиков способна обогатить организм квашенная капуста. Завершающим продуктом списка стал лосось. Из филе рыбы в организм попадают полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, однако употреблять его стоит не реже двух раз в семь дней, пишет издание newinform.



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