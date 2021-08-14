Американский историк оценил возможность снятия санкций ЕС с России

Евросоюз (ЕС) отстаивает идеи холодной войны в отношении России, именно это не позволит ЕС отменить введенные антироссийские санкции, сообщил живущий в бельгийском Брюсселе американский историк и эксперт по отношениям РФ с ЕС и США Гильберт Доктороу.

«Я не думаю, что такой сценарий возможен. Европейский союз в отношениях с Россией руководствуется идеологией «холодной войны», а не здравым смыслом. Это то, что скрепляет хрупкий союз», – сказал РИА «Новости» аналитик.

По его словам, ЕС не готов отказаться от конфронтации с Россией в ближайшее время, пока пост главы Еврокомиссии занимает Урсула фон дер Ляйен.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что Европа в ближайшее время снимет санкции с РФ из-за отказа Киева выполнять Минские соглашения.