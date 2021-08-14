 

В RT отреагировали на высылку из РФ журналистки Сары Рейнсфорд

14.08.2021, 18:20, Новости дня
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Ни один телеканал не испытывает такого давления со стороны местного регулятора Ofcom, как RT, эта кампания продолжается с начала вещания в Великобритании, сказала газете ВЗГЛЯД заместитель главного редактора RT Анна Белкина. Накануне было объявлено о высылке из РФ корреспондента Би-би-си Сары Рейнсфорд в ответ дискриминацию российских СМИ британскими властями.

«Кампания против RT развернулась с первого дня нашего вещания в Великобритании и продолжается по сей день», – заметила заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

Официальные органы Великобритании, добавила Белкина, «постоянно подвергают наших журналистов остракизму». «Ни один канал не испытывает такого давления со стороны местного регулятора Ofcom, как RT. Британские парламентарии устраивают «публичную порку» своим коллегам, у которых еще хватает храбрости приходить к нам в эфир, а наши местные партнеры и рекламодатели подвергаются критике и запугиванию из-за того, что работают с нами», – рассказала заместитель главного редактора RT.

Она добавила, что «вопреки своим же проповедям о свободе слова политические лидеры Великобритании и местные мейнстримовские СМИ все чаще призывают нас закрыть – просто потому, что мы озвучиваем неудобную точку зрения».

В пятницу было объявлено о высылке из РФ корреспондента Би-би-си в Москве Сары Рейнсфорд в качестве ответа на действия Британии, которая дискриминирует российские СМИ, отказывая в выдаче виз репортерам. В ответ в британском посольстве в Москве назвали это решение необоснованным и призвали российскую сторону «пересмотреть этот реакционный шаг». По словам Лондона, «действия российских властей» только «продолжат усугублять ситуацию со свободой СМИ в России».

В РФ предпринимают подобные меры очень редко. Последний раз это произошло в 2011 году, когда Москва выслала британского корреспондента The Guardian Люка Хардинга.

В 2019 году Лондон отказал в визе сразу нескольким российским журналистам без объяснения причин, тогда одному из корреспондентов не продлили визу, а второму – не выдали. Также Лондон неоднократно пытался отозвать лицензию телеканала RT и постоянно оказывал давление на сотрудников многих других российских медиа.

RT с 2018 года втянуто в судебный спор с британским медиарегулятором Ofcom, а корреспонденты «Первого канала», «России-1» и РИА «Новости» лишены возможности пользоваться корпоративными банковскими счетами в Соединенном Королевстве.

Сара Рейнсфорд проработала в качестве московского корреспондента Би-би-си семь лет. Она должна будет покинуть Россию до 31 августа. В начале недели Рейнсфорд участвовала в пресс-конференции президента Белоруссии Александра Лукашенко и спросила о легитимности его нахождения у власти, а также репрессиях в отношении оппозиции, что вызвало резкую реакцию белорусского лидера.



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