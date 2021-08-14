 

На Гаити произошло сильное землетрясение

14.08.2021, 18:06, Новости дня
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Несколько человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,2 у берегов Гаити, есть разрушения, сообщил глава управления гражданской обороны страны Джерри Чандлер.

«Я подтверждаю, что есть смертельные случаи, но у меня пока нет точных данных», – передает ТАСС со ссылкой на France Press слова Чандлера.

Подробности о масштабах разрушений и количестве пострадавших в настоящий момент неизвестны.

Как сообщил Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков магнитудой 7,2 находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны.

В то же время, геологическая служба США считает, что число жертв землетрясения на Гаити может достигнуть нескольких тысяч, пострадавших – десятков тысяч, передает РИА «Новости».

Анализ основан на данных о плотности населения, сейсмоустойчивости находящихся в зоне землетрясения зданий и изучении последствий аналогичных ударов стихии.

Как информирует телеканал CNN, появились данные о разрушениях и погибших, но их точное число не указывается.



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