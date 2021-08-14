Компания Xiaomi случайно опубликовала данные о новой версии смартфона

Аналитики рынка в некоторой растерянности. Компания Xiaomi непродолжительное время разместила на своих ресурсах конфиденциальную информацию о новой версии смартфона Redmi 10, которую затем удалили из сети.

Эксперты теряются в догадках: намеренно или случайно менеджеры китайского производителя электроники допустили такую утечку? Подозрения возникли после того, как опубликованная информация создала новую интригу. В частности, стало известно, что упомянутая модель получит четвертую видеокамеру.

Как правило, такие интриги рекламисты создают из расчета на вирусное распространение новостей. Если это так, то своей цели они добились, говорят специалисты. Презентация данного гаджета должна состояться только 18 августа.