В Украине за время карантина трудоустроено 800 тыс. человек – Шмыгаль

“Количество официально зарегистрированных безработных на 13 августа составило 316 тыс. человек. Это на 38% меньше, чем на 1 августа 2020 года. Если сравнивать с докризисным периодом (март 2020 года), то количество официальных безработных сейчас на 50 тыс. человек меньше”, – написал он.

По данным главы правительства, в Государственной службе занятости зарегистрировано более 70 тыс. новых вакансий, в том числе на руководящие должности.

“За период карантина было трудоустроено почти 800 тыс. украинцев. Благодаря государственным программам сохранено более 500 тыс. рабочих мест. В то же время работодатели продолжают повышать зарплаты. В июне средняя официальная зарплата превысила $520. Это максимальный уровень в истории”, – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/397595131807696

Контекст:

Первый случай COVID-19 в Украине был подтвержден 3 марта 2020 года; 12 марта в стране начал действовать карантин: была остановлена работа многих предприятий, учреждений питания и торговли, гражданам рекомендовали не покидать дома без крайней необходимости. Позже карантин ослабили, его сделали адаптивным.

По данным Госслужбы занятости Украины, на 1 января 2021 года на учете состояло 459 тыс. безработных. Половина из них – с высшим образованием, 30% – молодежь до 35 лет и 29% – лица в возрасте от 35 до 44 лет.

Согласно опросу, проведенному среди украинцев с 24 июля по 1 августа, 44% респондентов считают безработицу основной проблемой Украины.

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