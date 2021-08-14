“Больно и обидно”. Бужинская пожаловалась, что ее не включили в программу концерта ко Дню Независимости

“Я писала режиссеру концерта еще три месяца назад. Говорю, может, взяли бы песню “Україна – це ми”, она же потрясающая. И получила ответ: “Катя, не трать энергию, уже все давно сверстано”. Пишу – хорошо, ладно я, а как же другие артисты?! На что мне снова: “Не морочь нам голову. Все уже решено”, – рассказала она.

Бужинская считает, что можно было бы организовать еще один концерт, на котором бы выступили те артисты, которые не попали в программу основного концерта.

“Я не за себя даже говорю. Я говорю о [Василии] Зинкевиче, [Иво] Бобуле, [Виталии и Светлане] Билоножко, [Алле] Кудлай… Почему этот пласт артистов просто взяли и вычеркнули?! Эти люди трудились на благо Украины больше 30 лет! Некрасиво поступили!” – уверена артистка.

Певица считает неправильным включать в программу концерта только молодых артистов и забывать о тех, кто выступает с 90-х годов и ранее.

“Извините, но это крик души. Когда закрываю свои концерты песней “Україна – це ми!”, зал всегда стоя поет эту песню… Больно и обидно, что меня просто вычеркнули. А песни “Як у нас на Україні”, “Україна-вишиванка”, “Діти за мир у всьому світі” – их же поют на протяжении 10–15–20 лет”, – пожаловалась она.

Контекст:

24 августа 2021 года в Украине отмечают 30-летие независимости. В праздничном концерте, который состоится в столичном спорткомплексе “Олимпийский”, примут участие Ирина Билык, Тина Кароль, Олег Винник, Сергей Бабкин, Нина Матвиенко, Наталья Могилевская и другие. Весь список артистов опубликован здесь.

Вход на концерт платный, стоимость варьируется от 200 грн до 2700 грн, купить их можно по ссылке.

27 июля стало известно, что от участия в концерте отстранена группа Green Grey – они планировали выступить с песней “Под дождем”. В Офисе президента заявили, что отстранение коллектива связано с некорректной реакцией одного из участников группы, Дмитрия Муравицкого (Мурика), на принятие поправок к языковому закону. 19 июля музыкант выложил в сеть два ролика, на одном из которых показал оскорбительный жест, а на втором сымитировал рвотные позывы, комментируя таким образом поправки к языковому закону. В ответ на это Муравицкий заявил, что в ролике выражал свое отношение к поправкам к языковому закону, а не к украинскому языку.

4 августа режиссер-постановщик Катя Царик в интервью порталу vesti.ua заявила, что приглашение выступить на концерте ко Дню Независимости получили еще несколько украинских групп, но они в итоге отказались. По словам режиссера, речь идет прежде всего о коллективах “Бумбокс”, The Hardkiss и “Друга ріка”.

Концерт на НСК “Олимпийский” – не единственное мероприятие, которое пройдет в Киеве ко Дню Независимости. 22 августа на Михайловской площади состоится концерт “Ковчег” Украина”: 10 веков украинской музыки”, в котором примут участие Джамала, фронтмен группы “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук, группа “ДахаБраха”, фронтмен группы “Жадан і Собаки” Сергей Жадан, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, Wellboy, Алина Паш, артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов.

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