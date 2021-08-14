В Борисполе пограничники изъяли у украинцев партию iPhone на 1 млн грн

“Гаджеты пассажиры рейса из Дубая положили в чемоданы и ручную кладь. Всего в багаже украинцев 1991 и 1992 года рождения нашли 25 телефонов iPhone, общая сумма оценки которых достигает 1 млн грн”, – сообщили в ГПСУ.

Пограничники составили в отношении мужчин протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—