 

В Борисполе пограничники изъяли у украинцев партию iPhone на 1 млн грн

14.08.2021, 17:56, Новости дня
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“Гаджеты пассажиры рейса из Дубая положили в чемоданы и ручную кладь. Всего в багаже украинцев 1991 и 1992 года рождения нашли 25 телефонов iPhone, общая сумма оценки которых достигает 1 млн грн”, – сообщили в ГПСУ.

Пограничники составили в отношении мужчин протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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