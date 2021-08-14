Выступления Украины на Олимпиаде в Токио Беленюк оценил на “семерку” по 10-балльной шкале

“Есть ряд непредсказуемых вещей, которые случились с нашими спортсменами, и это не дало ребятам качественно улучшить результат нашей сборной в количестве золотых медалей (именно по этому показателю определяется медальный зачет). Есть и хороший сигнал. Это количество медалей, которое выросло по сравнению с предыдущей Олимпиадой. Значит, потенциал у наших спортсменов есть, вектор развернут в правильную сторону. Единственное – нужно поработать над их качеством”, – сказал он.

Олимпийский чемпион считает, что 44-е командное место Украины по результатам Олимпиады в Токио “нельзя трактовать как однозначную победу, но и абсолютным фиаско не назовешь”.

“Все-таки шесть серебряных медалей – это, грубо говоря, доля секунды от “золота”. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. При этом стоит заметить, что никого, кроме меня, среди призеров Рио, в этот раз среди медалистов не было. Прослеживается определенная смена поколений. И это хорошая тенденция, что молодые ребята показывают результат”, – объяснил Беленюк.

Спортсмена попросили оценить выступление украинских спортсменов на Олимпиаде по 10-балльной шкале.

“Я бы поставил нашей команде “семерочку”, – ответил Беленюк.

По его словам, как спортсмену ему льстило ощущать себя единственным олимпийским чемпионом во всей сборной, а как нардепу – “понимал, что это очень плохо”.

“Я искренне болел за ребят, которые пробились в финал, чтобы они добились максимального результата. Мне очень хотелось видеть Украину как можно выше в рейтинге стран-участниц”, – отметил олимпийский чемпион.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020, самое низкое в истории. Украинские спортсмены завоевали одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград.

В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.

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