Все восемь человек, которые были на борту разбившегося в Турции самолета, погибли
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Самолет был арендован у России для оказания помощи Турции в борьбе с лесными пожарами.
Губернатор провинции Кахраманмараш Фарук Джошкун сообщил, что связь с самолетом была потеряна. Причины катастрофы остаются неизвестными.
Минобороны РФ сообщало, что на борту самолета было пять граждан РФ (российских военных) и трое граждан Турции.
Контекст:
Самолет Бе-200 потерпел крушение 14 августа недалеко от долины Кысык района Бесен. Он участвовал в тушении пожара, возникшего в районе Алмалы.
Масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля. К тушению пожаров привлечены самолеты, беспилотники, вертолеты, сотни пожарных машин и тысячи пожарных.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 31 июля объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. Он также сообщил о задержании подозреваемого в поджоге лесов.
Украина отправила в Турцию два пожарных самолета Ан-32П Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Ответственность за масштабные лесные пожары в Турции, по информации СМИ, взяла на себя инициатива “Дети огня”, связанная с признанной турецкими властями террористической Рабочей партией Курдистана.
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли 12 августа сообщил о ликвидации всех крупных лесных пожаров.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет