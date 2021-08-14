Контакт продуктов с упаковкой из полистирола может навредить здоровью

Эксперты Российского экологического оператора рассказали о последствиях контакта продуктов с упаковкой из полистирола. Использование тары, а также одноразовой посуды может спровоцировать рак.

В современном мире большинство продуктов питания продаются только в упаковке. Для этого производители используют различные синтетические материалы, в том числе и полистирол. Однако такая практика может оказать негативное воздействие на организм человека. Как разъяснили в РЭО, причиной тому является его токсичность.

Недорогой материал активно применяют не только для изготовления контейнеров для продажи яиц, боксов и другой тары, но и одноразовой посуды. Делают из полистирола и подложки для пищевых продуктов, и стаканчики для йогуртов. Однако из-за своего состава такой вид пластика выделяет множество опасных веществ. Ещё больший вред несёт вспененный полистирол, риски от применения которого повышаются вследствие неполной полимеризации.

Токсичные вещества на свету подвергаются разложению, этот же процесс происходит после механических повреждениях, нагревания или воздействия жидкостей. Такие процессы приводят к образованию канцерогенных элементов, которые затем попадают в организм человека. Как пишет «Политэксперт», широкое распространение такого вида упаковки и регулярное его использование в торговле и общепите может спровоцировать серьезные расстройства органов и систем, в том числе онкологические заболевания.