 

Диетологи опровергли мифы о «вредной еде»

14.08.2021, 17:54, Разное
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Диетологи МЕДСИ Елена Маслова и Анна Кривошеева опровергли мифы о «вредной еде». По их словам, кофе, мороженое и сало могут присутствовать в рационе человека и даже принести пользу организму.
Кофе – это отличный источник антиоксидантов, а некоторые исследования доказали, что напиток способен снижать риски сердечной недостаточности. Вред заключается в избытке употребления, что обернется дефицитом кальция, обезвоживанием и гиперстимуляцией нервной системы. Что касается сливочного масла, то продукт обогащает организм насыщенными жирами, жирорастворимыми витаминами. Продукт высококалорийный, однако употребление в незначительном количестве не принесет вреда здоровью.
Практически аналогичная ситуация складывается и с салом, ведь продукт содержит много калорий, но и считается источником насыщенных и мононасыщенных жиров, а также легкоусвояемого холестерина.

Анна Кривошеева пояснила о мороженном, которое насыщает организм белками, витаминами и минералами (кальций и фосфор). Также употребление лакомства увеличивает уровень серотонина – гормона счастья. Вред заключается в калорийности продукта и содержании жиров и сахара. Макароны из твердых сортов пшеницы тоже могут быть полезными, если приготовлены правильно. Они дольше перевариваются, что помогает длительное время не испытывать чувство голода. Последним полезным «вредным» продуктом в перечне оказался попкорн, ведь кукуруза считается источником минералов, витаминов, антиоксидантов. Для получения пользы от продукта следует отдавать предпочтение таким, которые не содержат ароматических добавок и соли. По словам диетологов, важным аспектом является умеренное употребление такой еды, что позволит избежать проблем со здоровьем.

Источник: 1prime.ru



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