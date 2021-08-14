 

Вирусолог Викулов назвал причины антирекордов по смертности от COVID-19 в России

14.08.2021, 17:54, Разное
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Вирусолог Георгий Викулов объяснил, почему в РФ в последнее время отмечаются антирекорды по смертности от COVID-19. Искажения динамики происходят из-за ситуации с иными заболеваниями.
Несмотря на все усилия по выполнению кампании вакцинации населения, в РФ в последние дни регистрируется большое количество смертей среди заболевших коронавирусом. Такая ситуация является недопустимой и вызывает тревогу в обществе. Однако у нее есть свое объяснение, по мнению вирусолога Георгия Викулова, причинами такого кризиса является человеческий и временной факторы.

Антирекорды летальных исходов от COVID-19 в РФ отмечаются среди людей, которые заразились ещё до начала периода стабилизации. Не так давно статистика показывала падения уровня заболеваемости и тем более смертности. Но при наличии хронических болезней тяжесть протекания коронавируса усугубилась. Из-за этого инфицированные люди болеют сейчас не две-три недели, а 2-3 месяца, так называемый лонг-ковид продлевает время госпитализации ещё больше.

Викулов добавляет, что в Российской Федерации также велика численность летальных исходов от недугов сердца и сосудов. Это обязательно отражается на динамике коронавирусных больных. Кроме того, нельзя не принимать во внимание высокий уровень страдающих от сахарного диабета, гипертонии, а также ожирения. Все эти нюансы также отображаются на росте смертности от COVID-19, показывая более пугающую динамику, чем она есть на самом деле.

Источник: govoritmoskva.ru



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