Мнение: Суд признал съезд «Единой России» пустышкой?

Еще 19 июня 2021 года вроде бы состоялся XX съезд «Единой России». На котором и президент выступил, и делегаты проголосовали за выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России». Но выясняется, что съезд «Единой России» – это пустышка, не имеющая серьезного значения для кандидатов в депутаты от «Единой России».

Как не имеют значения и статьи 35 и 35.1 49 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», регламентирующие выдвижение кандидатов в депутаты. И тем более – плевать на статью 49 этого же закона, в котором написано, что агитационный период для кандидатов, выдвинутых партиями «…начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов». То есть в тот самый день, когда партия проголосовала за список кандидатов по партсписку и список одномандатников, кандидат становится кандидатом со всеми правами и обязанностями кандидата.

Но суд в Казани решил, что решение съезда «Единой России» не имеет никакого значения, кандидат становится кандидатом только тогда, когда относит документы в окружную комиссию. Это притом, что кандидат, выдвинутый партией, относит в избирком не заявление, что он намерен баллотироваться, а уведомление, что его выдвинула партия.

Получается, что кандидат, уже выдвинутый съездом, может проводить незаконную агитацию, подкупать избирателей, задаривать их подарками и услугами? До того самого дня, пока не отнесет в избирком уведомление, что его выдвинула партия? Мол, партия меня, конечно, выдвинула, но я продолжал думать, выдвигаться мне или нет? Типа, ждал, а вдруг, и мне позвонит Путин и попросит выдвинуться? Позвонил же Путин главврачу «Коммунарки» Денису Проценко… Мог и в Казань позвонить, попросить все-таки уважить съезд партии, не брезговать и отнести документы в избирком. Почему бы и нет?

Все это следует из решения Верховного Суда Татарстана по моему иску об отмене регистрации кандидата в депутаты по Приволжскому округ №26 Ильи Вольфсона.

Оставлю это решение здесь:

На снимке: на XX съезде «Единой России»,фотография отсюда

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