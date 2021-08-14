 

Мнение: Суд признал съезд «Единой России» пустышкой?

14.08.2021, 17:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Еще 19 июня 2021 года вроде бы состоялся XX съезд «Единой России». На котором и президент выступил, и делегаты проголосовали за выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России». Но выясняется, что съезд «Единой России» – это пустышка, не имеющая серьезного значения для кандидатов в депутаты от «Единой России».

Как не имеют значения и статьи 35 и 35.1 49 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», регламентирующие выдвижение кандидатов в депутаты. И тем более – плевать на статью 49 этого же закона, в котором написано, что агитационный период для кандидатов, выдвинутых партиями «…начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов». То есть в тот самый день, когда партия проголосовала за список кандидатов по партсписку и список одномандатников, кандидат становится кандидатом со всеми правами и обязанностями кандидата.

Но суд в Казани решил, что решение съезда «Единой России» не имеет никакого значения, кандидат становится кандидатом только тогда, когда относит документы в окружную комиссию. Это притом, что кандидат, выдвинутый партией, относит в избирком не заявление, что он намерен баллотироваться, а уведомление, что его выдвинула партия.

Получается, что кандидат, уже выдвинутый съездом, может проводить незаконную агитацию, подкупать избирателей, задаривать их подарками и услугами? До того самого дня, пока не отнесет в избирком уведомление, что его выдвинула партия? Мол, партия меня, конечно, выдвинула, но я продолжал думать, выдвигаться мне или нет? Типа, ждал, а вдруг, и мне позвонит Путин и попросит выдвинуться? Позвонил же Путин главврачу «Коммунарки» Денису Проценко… Мог и в Казань позвонить, попросить все-таки уважить съезд партии, не брезговать и отнести документы в избирком. Почему бы и нет?

Все это следует из решения Верховного Суда Татарстана по моему иску об отмене регистрации кандидата в депутаты по Приволжскому округ №26 Ильи Вольфсона.

Оставлю это решение здесь:

На снимке: на XX съезде «Единой России»,фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.03 / Дерматолог Константинова перечислила эффективные методы борьбы с папилломами

25.12 / Сладкие напитки связаны с риском развития дряхлости у пожилых людей

06.12 / Адольф Гитлер совершит рабочую поездку в Израиль

14.10 / Мнение: Киргизские сожаления

02.12 / Первые в истории автогонки на Луне пройдут в 2021 году

19.05 / Кристина Орбакайте с мужем, Алсу, Катерина Шпица, Валерия и другие на показе Игоря Чапурина

01.08 / Создатель сериала «Ганнибал» Брайан Фуллер сообщил о намерении снять четвертый сезон

30.11 / Мнение: Почему в России все так любят лезть в чужую жизнь?

02.03 / Мнение: Горбачев

09.08 / Тихановская в пролете: первые данные экзитполов на выборах президента Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика