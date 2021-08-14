 

Спасатели эвакуировали почти тысячу детей из лагерей Краснодарского края

14.08.2021, 17:18, Разное
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из-за подтопления.

Спасатели эвакуировали более 900 детей из оздоровительных лагерей в Краснодарском крае. Это пришлось сделать из-за подтопления, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Фото: пресс-служба МЧС

Прервать отдых пришлось 332 детям из лагеря «Огонек», расположенного в Анапе, из лагеря «Северянка» Темрюкского района уехали 330 человек. Их временно разместили в школе-интернате города Темрюк и в санатории села Кучугуры. Из-за поднявшегося уровня воды пострадали лагеря «Лебяжий Берег» и «Ровесник», расположенные в селе Ачуево Славянского района. Все оздоровительные учреждения находятся на берегу моря.

Всего на территории Краснодарского края подтоплено 352 частных дома и 878 придомовых территорий. Пострадали и некоторые районы Сочи: мэр этого города Алексей Копайгородский призвал жителей быть готовыми к эвакуации. Он также распорядился закрыть городские пляжи.

Фото: пресс-служба МЧС

Ранее сегодня эвакуация началась в крымском городе Керчь — из-за подъема воды в реках после сильных ливней. В зоне подтопления оказались около 40 частных домов, жителей отправили в пункты временного размещения.

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Источник: Новая газета



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