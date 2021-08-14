 

Минобороны РФ подтвердило гибель экипажа потерпевшего крушение в Турции Бе-200

14.08.2021, 17:14, Новости дня
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Экипаж из пяти человек российского пожарного самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турции, а также находившиеся на борту три представителя турецкой стороны погибли, сообщило Минобороны России.

«Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли» – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. говорится в сообщении.

На место крушения российского Бе-200 ВВС Турции отправили самолет и вертолет для участия в поисково-спасательной операции.

«В район падения российского самолета, который вылетел из Аданы для участия в тушении пожаров в Кахраманмараше, для оказания поддержки в поисково-спасательной операции направлены один вертолет с авиабазы Инджирлик и один самолет из Коньи», – говорится в Twitter ВВС Турции.

Между тем, авиационный эксперт Роман Гусаров назвал самолет Бе-200 надежным и ни разу не попадавшим в авиакатастрофы. «За почти 20 лет при крайне активном использовании в сложнейших условиях с ними не произошло ни одной авиакатастрофы», – приводит ТАСС слова Гусарова.

«Судя по видео, самолет работал в условиях сложного рельефа местности и осуществлял пожаротушение на низких высотах, что также могло повлиять на ситуацию», – отметил эксперт. Также он добавил, что в первую очередь требуется изучить условия эксплуатации борта и соблюдение всех регламентных процедур.

Ранее в Турции сообщили об отсутствии выживших в крушении Бе-200 в Турции

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в России. В район крушения направлены спасатели.

Позже Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции

Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.

Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов



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