 

В РФ позволили удалять данные своих банковских карт системы Visa со сторонних сайтов

14.08.2021, 17:08, Новости дня
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Платежная система Visa в РФ внедрила еще один сервис, который, по мнению экспертов, позволит существенно повысить безопасность карточных банковских счетов.

В частности, речи идет о том, что владельцы карт Visa смогут удалять данные с сайтов, через которые ранее осуществлялись платежи.

Проблема была в том, что люди, которые осуществляют достаточно много онлайн-платежей при помощи банковской карты, оставляют свои реквизиты на разных интернет-ресурсах. Никто не даст гарантии, что все они хорошо защищены. Иначе говоря, пока данные «висят» на каком-то сайте, ими всегда может завладеть хакер, который с удовольствием почистит ваш счет. Теперь такую информацию владельцы карт Visa смогут удалять самостоятельно.



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