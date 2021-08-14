В РФ позволили удалять данные своих банковских карт системы Visa со сторонних сайтов

Платежная система Visa в РФ внедрила еще один сервис, который, по мнению экспертов, позволит существенно повысить безопасность карточных банковских счетов.

В частности, речи идет о том, что владельцы карт Visa смогут удалять данные с сайтов, через которые ранее осуществлялись платежи.

Проблема была в том, что люди, которые осуществляют достаточно много онлайн-платежей при помощи банковской карты, оставляют свои реквизиты на разных интернет-ресурсах. Никто не даст гарантии, что все они хорошо защищены. Иначе говоря, пока данные «висят» на каком-то сайте, ими всегда может завладеть хакер, который с удовольствием почистит ваш счет. Теперь такую информацию владельцы карт Visa смогут удалять самостоятельно.