“Барселона” осталась должна Месси €52 млн – СМИ

Сумма, которую еще не выплатили Месси, – это зарплата, отложенная из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Игроки “Барселоны” подтвердили изданию, что, когда из-за COVID-19 были парализованы футбольные соревнования, на тот момент президент клуба Хосеп Бартомеу встретился со всеми футболистами и договорился с ними об отсрочке “значительной части” зарплаты.

“Барселона” планирует выплатить долг Месси в период с 2021 года по 2022 год, пишет Sport.es. Условия этих выплат сейчас обсуждают юристы, представляющие обе стороны.

Контекст:

Месси выступал в “Барселоне” с 2004 года. Аргентинец – шестикратный обладатель “Золотого мяча”.

5 августа 2021 года “Барселона” объявила, что Месси покидает клуб. 8 августа он провел прощальную пресс-конференцию, во время которой не смог сдержать слез. Причиной ухода Месси стали финансовые вопросы. В Ла Лиге предупреждали руководство “сине-гранатовых”, что могут не зарегистрировать новый контракт с Месси, если “Барселона” не сократит свой бюджет (согласно требованиям финансового fire play, фонд зарплаты не должен превышать 70% от доходов клуба).

Аргентинский форвард 11 августа официально стал игроком ПСЖ из Парижа (Франция), он подписал с клубом контракт сроком на два года с опцией пролонгации еще на год.

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