 

Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Софийском соборе 22 августа

14.08.2021, 17:04, Новости дня
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Богослужение начнется в 9.00.

“Просим учитывать меры безопасности, которые будут применяться”, – говорится в сообщении.

21 августа в 10.00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину, добавили в пресс-службе.

Контекст:

В марте 2021 года в партии “Слуга народа” сообщали, что Варфоломей прибудет в Украину с официальным визитом на празднование 30-й годовщины независимости страны.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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