Беленюк ответил на вопрос о шансах увидеть его кандидатом в мэры Киева

Журналист спросил спортсмена о шансах увидеть его кандидатом в мэры столицы и задумывался ли он “реально, что готов составить конкуренцию Виталию Кличко”.

“Честно говоря, не задумывался. Сейчас мне есть чем заниматься. Но […] у меня очень непредсказуемая жизнь. Поэтому я абсолютно не удивлюсь, если так случится. Готов ли я к такому? Абсолютно. Я – киевлянин, родился в Киеве, люблю этот город. Почему нет?” – объяснил Беленюк.

Контекст:

Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. В августе 2019 года он был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию “Слуга народа”.

Спортсмен – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира (2015) и Европы 2016-го и 2019 годов. В июне 2019 года он стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг. В январе 2021 года завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).

4 августа Беленюк стал чемпионом Олимпиады 2020 в Токио. Это была единственная золотая награда национальной сборной Украины на этих Олимпийских играх.

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