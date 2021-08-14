Представители “Национального корпуса” митинговали под домом, где жил Зеленский. Акция завершилась

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14.08.2021, 17:04, Новости дня
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“Ветераны призвали президента прекратить репрессии против тех, кто защищал страну на фронте, и отказаться от капитуляционных договоренностей с врагом в отношении оккупированных территорий и подачи воды в Крым”, – говорится в сообщении.

“Украинская правда” сообщила, что под домом в присутствии сотрудников правоохранительных органов протестующие жгли файеры. Движение на улице не перекрывали, кроме въезда в дом, отметило издание.

Как сообщило агентство “Интерфакс-Украина”, после этого акция завершилась. Митингующие направились в сторону станции метро “Арсенальная”. В то же время возле Мариинского парка по-прежнему дежурят полицейские и медицинские патрули.

Информации о задержаниях нет, отметило агентство.

Контекст:

Представители партии “Национальный корпус” и нескольких общественных организаций 14 августа пришли на акцию протеста в Киеве, в ходе которой колонна людей подошла к Офису президента Украины. Между протестующими и полицейскими произошли столкновения, в полиции заявили о провокациях со стороны митингующих.

Травмы получили семеро полицейских и один нацгвардеец. Также известно как минимум об одном пострадавшем среди протестующих. В полиции сообщали, что таких несколько.

Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного нанесения телесных повреждений правоохранителям.

“Нацкорпус” анонсировал акцию под ОП с лозунгами “Остановить репрессии против патриотов и остановить сдачу украинских интересов” после того, как у представителей “Нацкорпуса” в Харькове прошли обыски.

Служба безопасности Украины проводила следственные действия у членов “Национального корпуса” в Харьковской области 5 августа. Издание “Deтектив.info” сообщило о серии обысков и задержании семи членов “Нацкорпуса”. Их подозревают в создании и участии в организованной преступной группировке, специализировавшейся на рэкете.

6 августа СБУ обнародовала доказательства деятельности группировки в Харьковской области – аудио- и видеоматериалы. Шевченковский районный суд Киева 7 августа решил арестовать на два месяца семерых представителей “Нацкорпуса”, фигурирующих в этом производстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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