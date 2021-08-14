Ученые опровергли причины формирования клыков ядовитых змей в ходе эволюции

Группа австралийских научных работников провела серию исследований процесса появления змеиных клыков, анализируя отдельно взятые виды пресмыкающихся.

Ученый Флиндерсского университета Алессандро Палчи, вооружившись новейшим оборудованием, собрал команду исследователей, которые занялись процессом изучения структуры клыков змеи. В качестве основной задачи была поставлена цель – выявить основные закономерности их эволюции. Используя современные технологии сканирования, эксперты выявили, что отличий между обычными и ядовитыми видами гораздо меньше.

В районе зубного корня присутствуют кожные пластины, которые ведут к заостренной части клыка. Ранее предполагалось, что данная анатомическая особенность существует с целью поддержания функций выведения яда. Но одновременно с этим, такая же структура обнаружилась у неядовитых видов.

Это обнаружение ставит под сомнения многие предыдущие исследования.

Источник: potokmedia.ru