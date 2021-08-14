Киноэксперты назвали ТОП-3 сериалов с самым причудливым сюжетом

Любители, критики, а также эксперты в области кино, отобрали 3 сериала с наибольшим количеством странностей в сюжете.

Данный топ возглавил анимационный сериал «Любовь, смерть и роботы». В нем довольно трудно разглядеть какую-то логическую сюжетную линию. Каждая серия показывает определенные фантастические истории, которые никак не связаны с предыдущими. Создатели смогли воссоздать интересную фантастическую вселенную, в которой происходит немало будоражащих разум историй.

«Черное зеркало» можно смело назвать вторым по странности. Здесь представлено высокотехнологичное будущее, в котором люди имеют более серьезную зависимость от достижений прогресса. Диковинный сюжет разбавлен тонкими намёками на реальность происходящего.

Третье место занимает сериал «Твин Пикс» со своим мистическим сюжетом. В нем главный герой – агент Дейл Купер проводит расследование убийства одной женщины. От обычного детектива сериал отличается более таинственным, жутким и загадочным сюжетом.

Источник: yandex.ru