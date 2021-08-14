 

Основой новой электроники может стать чёрный фосфор

14.08.2021, 17:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые нашли материал, которой может перевернуть производство электроники. Чёрный фосфор может стать основой для изготовления совершенно нового поколения оптоэлектронных и других приборов.
В современных девайсах применяется множество самых инновационных методик и материалов. Так, широкое применение нашел в разработках последних лет графен. Новые исследования ученых Калифорнийского университета в Беркли (США) показали большие возможности для применения и ряда других веществ с аналогичной структурой, представляющей тонкий слой толщиной в атом и регулярным местоположением атомов. Таким материалом является черный фосфор, обладающий шириной запрещенной зоны, уникальной для такого рода элементов.

Черный фосфор отличается также одной интересной характеристикой, его запрещённая зона может меняться в больших рамках путем обычной деформации при изгибах, растяжениях и сжатиях. Проведя серию экспериментов, специалисты университета продемонстрировали силу разных типов воздействия на материал. Результаты работы показали, что черный фосфор является отличной основой для изготовления светодиодов и фотодиодов. Причем новые устройства дадут возможность перестраиваться на целый спектр излучения.

Такой процесс выполняется с применением микроэлектромеханических элементов для создания оптоэлектронных устройств, работающих с разными длинами волн. Они оснащаются светодиодами и фотодиодами с определенной длиной волны. Проведя испытания с опытным элементом с чёрным фосфором учёные продемонстрировали возможность перестраивать диапазон в широких границах волн короткой и средней длины инфракрасного спектра. При этом благодаря эластичности структуры материал выдерживает нагрузки, а сама перейстройка может быть управляемой и обратимой. Черный фосфор можно эффективно использовать, как основу для нового поколения электроники.

Источник: 3dnews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.05 / Мнение: Персиянки из гаремов иранского шаха – на выставке в Москве

28.09 / Лукашенко назвали разменной монетой в отношениях России и Запада

21.05 / Растущая потребность в энергии для охлаждения

23.02 / Душехранилище

08.02 / Эксперт Субботин рассказал о правильном прогреве двигателя в мороз

03.12 / Мнение: Люди с птичьими фамилиями

18.11 / Мнение: Появится ли в Нагорном Карабахе военная база России?

30.12 / “Спутник V”: Белоруссия пошла по стопам России в борьбе с коронавирусом

16.07 / Заложники бумажного благополучия

15.12 / Камо грядеши: правление Нерона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика