Основой новой электроники может стать чёрный фосфор

Ученые нашли материал, которой может перевернуть производство электроники. Чёрный фосфор может стать основой для изготовления совершенно нового поколения оптоэлектронных и других приборов.

В современных девайсах применяется множество самых инновационных методик и материалов. Так, широкое применение нашел в разработках последних лет графен. Новые исследования ученых Калифорнийского университета в Беркли (США) показали большие возможности для применения и ряда других веществ с аналогичной структурой, представляющей тонкий слой толщиной в атом и регулярным местоположением атомов. Таким материалом является черный фосфор, обладающий шириной запрещенной зоны, уникальной для такого рода элементов.

Черный фосфор отличается также одной интересной характеристикой, его запрещённая зона может меняться в больших рамках путем обычной деформации при изгибах, растяжениях и сжатиях. Проведя серию экспериментов, специалисты университета продемонстрировали силу разных типов воздействия на материал. Результаты работы показали, что черный фосфор является отличной основой для изготовления светодиодов и фотодиодов. Причем новые устройства дадут возможность перестраиваться на целый спектр излучения.

Такой процесс выполняется с применением микроэлектромеханических элементов для создания оптоэлектронных устройств, работающих с разными длинами волн. Они оснащаются светодиодами и фотодиодами с определенной длиной волны. Проведя испытания с опытным элементом с чёрным фосфором учёные продемонстрировали возможность перестраивать диапазон в широких границах волн короткой и средней длины инфракрасного спектра. При этом благодаря эластичности структуры материал выдерживает нагрузки, а сама перейстройка может быть управляемой и обратимой. Черный фосфор можно эффективно использовать, как основу для нового поколения электроники.

Источник: 3dnews.ru