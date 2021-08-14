 

Крушение самолета с россиянами на борту в Турции: все подробности

14.08.2021, 16:56, Разное
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Инцидент произошёл в 15:00 по московскому времени на юго-востоке Турции. Самолёт-амфибия Бе-200, арендованный Анкарой у России, упал в турецком Кахраманмараше при заходе на посадку. Местные СМИ сообщили, что воздушное судно врезалось в гору, однако точные причины катастрофы пока доподлинно неизвестны.

По данным различных источников, на борту самолёта находились от семи до восьми членов экипажа, большинство из которых были россиянами. Помимо них там находились несколько турецких граждан, которые направляли россиян на пути к очагам возгораний лесных массивов. По предварительной информации журналистов, в результате трагедии никто из них не выжил. На место происшествия были оперативно направлены поисково-спасательные отряды, а также специальная комиссия Министерства обороны России.

Очевидцы сумели заснять момент крушения на камеру. На кадрах видеозаписи видно, как воздушное судно направляется к одной из гор и выпускает облако белого газа, а затем скрывается за возвышенностью. Через несколько секунд из-за горы начинает подниматься чёрный дым.

Известно, что экипаж самолёта Бе-200 участвовал в тушении пожаров в турецком городе Адана. Он вылетел в Турцию ещё в начале июля. Помимо него с огнём боролись экипажи ещё двух российских самолётов.



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