 

Мнение: Страна экстремистов?

14.08.2021, 16:28, Разное
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Елену Изотову, одного из лидеров протеста против строительства в Казани, в черте города мусоросжигательного завода, суд признал причастной к деятельности «экстремистской» и запрещенной организации «Штабы Навального».

Обосновывая свой иск, прокуратура Казани обвинила Изотову в том, что партия «ЯБЛОКО» выдвинула ее кандидатом в депутаты Госдумы, но при этом она:

✔️ в 2019 году в соцсетях написала о совместном со штабами наблюдении за выборами и призвала обучаться там наблюдению;
✔️23 января 2021 года писала в соцсетях требование об освобождении Навального, «выражая недовольство к действующей власти и выставляла их в отрицательном (негативном) свете;
✔️2 февраля 2021 года встретила из ИВС руководителя казанского штаба Навального;
✔️10 февраля написала посты с призывами прийти на согласованный митинг за освобождение задержанных на январских акциях и самого Навального;
✔️6 мая 2021 года подписала петицию с призывом освободить узников «дворцового дела» и прекратить уголовное преследование адвоката Ивана Павлова (защищает структуры Навального).

Пункт обвинения, что Изотова призывала выйти на согласованный митинг выглядит особенно цинично.

Но интересно и вот что. Прокуратура усмотрела «экстремизм» в том, что в 2019 году Изотова писала о подготовке наблюдателей на выборах совместно со «Штабами Навального», признанных экстремистскими летом 2021 года.

Невольно возникает вопрос, куда смотрела прокуратура в 2019 году? Почему не пресекла деятельность штабов Навального в 2019 году? Потому что в 2019 не знала и не могла знать,что в 2021 году штабы признают экстремистскими? Логично. Но откуда это могла знать Елена Изотова?

Если суды в России начнут штамповать решения в логике прокуратуры Казани, в стране могут появиться десятки, а то и сотни тысяч человек «причастных к деятельности экстремистской организации». И тогда Россия очень быстро станет страной с самым большим в мире количеством людей «причастных к экстремизму». Так или не так?

Фотография Елены Изотовой отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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