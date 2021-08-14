Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции
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Самолет-амфибия Бе-200 потерпел крушение при заходе на посадку, на его борту находились восемь человек, сообщило Минобороны России.
«На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции. Для выяснения причин крушения Бе-200 к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
О крушении пожарного самолета в субботу сообщило турецкое управление лесного хозяйства.
Ранее стало известно, что российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.
Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.
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