Путин поручил оказать помощь людям с хроническими заболеваниями в зоне ЧС

Президент Владимир Путин сообщил о необходимости помочь людям, страдающим хроническими заболеваниями и находящимся в зоне ЧС, и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и Минздраву напрямую оценить ситуацию.

«В такой экстремальной ситуации, конечно, нужно помочь людям, которые страдают хроническими заболеваниями и по состоянию здоровья не в состоянии просто находиться даже в такой опасной зоне. Поэтому посмотрите еще раз, поговорите с медиками, если кто-то остро нуждается и без этого, без перемещения куда-то в более благоприятный район жизнь человека находится под угрозой, то нужно сделать все для того, чтобы избежать негативных последствий», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

Он также обратился к зампредседателя правительства Татьяне Голиковой напрямую проработать вопросы с регионами, где бушуют лесные пожары: «Просто займитесь этим напрямую. Я вижу, что вы в контакте, еще раз напрямую проработайте. Если нужны какие-то действия, обязательно сделайте это», – сказал Путин.

Вице-премьерТатьяна Голикова, между тем, заявила, что бригады медиков Минздрава готовы вылететь в Якутию для помощи пострадавшим при лесных пожарах людям, ситуация контролируется.

«Мы оценили ситуацию в Якутии, мы готовы были вылететь, если полоса и аэропорт будут открыты в понедельник, то наши бригады из Минздрава туда вылетят. Мы готовы оказать коллегам полное содействие в этом направлении», – сказала Голикова на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России. Она также добавила, что ситуация контролируется совместно с Роспотребнадзором.

Ранее Путин поручил принять план восстановления жилья в пострадавших при ЧС регионах. Также он добавил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне тяжелой, однако на сегодняшний день угрозы жилым и социально значимым объектам в республике нет.