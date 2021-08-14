В Турции заявили об отсутствии выживших в крушении российского Бе-200

Выживших в катастрофе с арендованным у РФ пожарным самолетом Бе-200 в Турции нет, сообщил телеканал NTV. На борту находились восемь человек.

По данным телеканала, через некоторое время после начала тушения связь с самолетом была потеряна. Это был один из самолетов, которые участвовали в тушении пожаров в провинции Мугла. По предварительным данным, самолет не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы, передает РИА «Новости».

Ранее министерство сельского и лесного хозяйства Турции сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в России. В район крушения направлены спасатели.

Позже Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции. «На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции», – отметили в ведомстве.

Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.

Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.