Бренд Audi расширил действие услуги по зарядке электромобилей с помощью одной карты

Компания Audi расширила свою услугу по зарядке электромобилей с помощью одной карты, чтобы покрыть почти 75% общественной зарядной сети Великобритании, охватывая более 17,5 тыс. точек зарядки.

Услуга, которая позволяет клиентам вносить плату в нескольких фирменных точках зарядки по фиксированной ежемесячной стоимости, ранее применявшейся к отдельным точкам переменного, постоянного тока и Ionity, была расширена за счет привлечения BP Pulse, Pod Point, Source London и 19 других операторов Великобритании.

Цель Audi всегда заключалась в том, чтобы максимально упростить переход от двигателей внутреннего сгорания к электрифицированным автомобилям для клиентов. Об этом заявил Эндрю Дойл, директор британского подразделения Audi.

Имея только одну карту, клиенты Audi теперь получили доступ почти к 75% общедоступных пунктов зарядки в Великобритании. Это обширная система точек быстрой и сверхбыстрой зарядки по всей стране, которая обеспечит им большую гибкость и удобство.

Клиенты по-прежнему будут иметь возможность выбора городских и транзитных тарифов. Городской тариф, ориентированный на тех, кто ездит в основном в черте города, покрывает короткие расстояния и предоставляет возможность заряжаться из дома.

Тариф на транзит предназначен для клиентов, которые путешествуют на большие расстояния и нуждаются в более быстрой зарядке.

Владельцы модели E-tron также получат бесплатный транзитный тариф в течение первых 12 месяцев вместе с ваучером на зарядку на 150 фунтов стерлингов.

Клиенты немецкой компании могут использовать зарядные устройства в Европе без дополнительных затрат на роуминг по упомянутым тарифам, а также могут начать отслеживать процесс зарядки с помощью платежной карты или через специальное приложение myAudi.