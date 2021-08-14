 

Зеленский и Кулеба выразили сочувствие Турции в связи с разрушительными наводнениями. Жертвами стихии стали уже 44 человека

14.08.2021, 16:10, Новости дня
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Щирі співчуття Президенту @RTErdogan і дружньому * народу у зв’язку із загибеллю людей і значними руйнуваннями через повені в Чорноморському регіоні. Поділяємо біль родин, у яких стихійне лихо забрало близьких. Бажаємо швидкого одужання постраждалим.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 14, 2021

Аналогичное сообщение в Twitter написал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Глубоко сочувствую родным погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Украина солидарна с нашими турецкими друзьями и союзниками в это трудное время испытаний”, – отметил он.

Deeply saddened by the loss of life & damage caused by devastating floods in Turkey. My heart goes out to the families of the victims. I wish a speedy recovery to the injured. Ukraine’s support and sympathy towards our Turkish friends & allies remains unwavering. @MevlutCavusoglu

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 14, 2021

Контекст:

Наводнения обрушились на север Турции 10 августа, они начались из-за сильных дождей, по улицам неслись потоки воды и грязи. Сотни населенных пунктов остались без электричества, разрушены мосты и дороги. Людей эвакуировали на вертолетах и лодках.

Эрдоган объявил зонами бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын, пострадавшие от наводнений, селевых потоков и оползней. Жертвами стихии в этих провинциях стали уже 44 человека, сообщила пресс-служба управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций страны (AFAD).


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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