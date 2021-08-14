 

“Гаэль – очень удачливый мужчина”. Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике

14.08.2021, 16:10, Новости дня
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“Всегда держи голову к солнцу”, – подписала она фото.

На снимке теннисистка позирует в сплошном купальнике.

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Публикация от Elina Monfils (@elisvitolina)

“Гаэль – очень удачливый мужчина”, – прокомментировал patrick.castle.73.

“Будто подсолнух”, – отметила adventureswithmadalina.

Контекст:

Свитолина – украинская профессиональная теннисистка, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде, победительница 17 турниров WTA; победительница одного итогового турнира в одиночном разряде; бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.

16 июля Свитолина вышла замуж за французского теннисистка Гаэля Монфиса. Невеста была в белом брючном костюме с нежно-фиолетовой юбкой-накидкой, а жених – в строгом фиолетовом костюме. После свадьбы Свитолина сменила свою фамилию в социальных сетях, указав фамилию супруга.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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