 

Полиция открыла уголовное производство из-за нанесения травм правоохранителям во время акции возле Офиса президента

14.08.2021, 16:10, Новости дня
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Об этом пресс-служба ведомства сообщила агентству “Интерфакс-Украина”.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что задержанных на данный момент нет.

Контекст:

Представители партии “Национальный корпус” и нескольких общественных организаций 14 августа пришли на акцию протеста в Киеве, в ходе которой колонна людей подошла к Офису президента Украины. Между протестующими и полицейскими произошли столкновения, в полиции заявили о провокациях со стороны митингующих.

Травмы получили семеро полицейских и один нацгвардеец. Также известно как минимум об одном пострадавшем среди протестующих. В полиции сообщали, что таких несколько.

“Нацкорпус” анонсировал акцию под ОП с лозунгами “Остановить репрессии против патриотов и остановить сдачу украинских интересов” после того, как у представителей “Нацкорпуса” в Харькове прошли обыски.

Служба безопасности Украины проводила следственные действия у членов “Национального корпуса” в Харьковской области 5 августа. Издание “Deтектив.info” сообщило о серии обысков и задержании семи членов “Нацкорпуса”. Их подозревают в создании и участии в организованной преступной группировке, специализировавшейся на рэкете.

6 августа СБУ обнародовала доказательства деятельности группировки в Харьковской области – аудио- и видеоматериалы. Шевченковский районный суд Киева 7 августа решил арестовать на два месяца семерых представителей “Нацкорпуса”, фигурирующих в этом производстве.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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