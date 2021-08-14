В Турции разбился российский самолет, который тушил лесные пожары. На его борту было семь человек

Спасатели начали поисково-спасательную операцию. В числе экипажа – три пилота, штурман, техник, оператор и инженер. Самолет тушил пожар в области Адана.

В самолете также было 12 тонн воды, он потерпел крушение по неизвестной причине, уточнило издание Sabah.

По данным Hurriyet, самолет врезался в гору. На борту находились два турка и пять иностранцев.

Губернатор Кахраманмараша Омер Фарук Джошкун сказал Anadolu, что пожар возник в результате удара молнии в лесной зоне.

Контекст:

Масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля. К тушению пожаров привлечены самолеты, беспилотники, вертолеты, сотни пожарных машин и тысячи пожарных.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 31 июля объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. Он также сообщил о задержании подозреваемого в поджоге лесов.

Украина отправила в Турцию два пожарных самолета Ан-32П Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Ответственность за масштабные лесные пожары в Турции, по информации СМИ, взяла на себя инициатива “Дети огня”, связанная с признанной турецкими властями террористической Рабочей партией Курдистана.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли 12 августа сообщил о ликвидации всех крупных лесных пожаров.

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