 

“Блондинка с формами”. Брежнева рассказала, как подбирает себе одежду

14.08.2021, 16:10, Новости дня
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“Я очень изменилась за последние годы, изменилось внутреннее состояние, изменился мой стиль. В сторону минимализма, удобства, простых форм с интересными решениями. Я стала лучше чувствовать и понимать себя. На первом месте по-прежнему остается комфорт и осознанность. Лучше меньше, но лучше”, – рассказала она.

По словам Брежневой, она покупает только те вещи, которые на ней сидят идеально – не жмут, не давят, не перекручиваются.

“И важно, чтобы эти вещи сочетались друг с другом. Я люблю моноцвета. Крайне редко на мне можно увидеть одежду, где есть сочетание более чем двух цветов. Я блондинка с формами, поэтому таким минимализмом соблюдаю баланс. Но чувствую себя женственной и сексуальной, поэтому в некоторых вещах мне нравятся такие изюминки, как, например, открытая спина”, – подчеркнула она.

Но самое главное, по мнению певицы, – это то, что одежда и макияж – всего лишь дополнение к внутренней красоте, которую не купишь, не сошьешь.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Она – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Брежнева строит карьеру в РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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