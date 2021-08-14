Компания 11 bit studios анонсировала выход нового симулятора Frostpunk 2

В steam появился проект компании 11 bit studios, который представляет собой симулятор строительства с элементами жанра survival и частичкой стратегии.

По опубликованным данным руководства 11 bit studios, продолжение ранее успешной игры, которая показал прорыв в пределах своего жанра, а также имела высокие места в рейтингах, будет требовать от игрока сочетания стратегического и экономического мышления. Желающим поиграть придётся побывать в роли управляющего целым городом в непростые постапокалиптические времена, вызванные снежной катастрофой 30-летней давности. Нехватка ресурсов заставит игроков ощутить острую необходимость в завоеваниях новых, более плодородных, земель. Также параллельно с этим нужно будет следить за внутренними волнениями.

В отличии от многих других игр, в Frostpunk 2 разные государства будут иметь отличия не в культуре или происхождении, а в своей политике и целях. Игрокам нужно будет выбрать максимально подходящих по взглядам союзников, а также определиться с врагами и сторонами конфликтов. Если подытожить, то в игре предстоит бросить вызов недовольному гражданскому населению, внешним врагам, природным катаклизмам и экономике.

Руководитель проекта Якоб Стокальский озвучил, что стоит ожидать более обновленную и усовершенствованную версию игры, в которой будут учтены все предыдущие замечания.

По сути, разработчики имеют цель создания глобальной песочницы, в которой игрок сможет иметь максимальную свободу, но при этом считаться с правилами мира, дабы не платить за последствия решений.

Также Стокальский озвучил другие нововведения, суть которых все еще не ясна. Остается только догадываться о планах 11 bit studios.

Данные о сроках и дате выхода игры все еще отсутствуют.

Источник: fbm.ru