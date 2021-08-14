Эмма Стоун официально вернулась в продолжение сиквела “Круэллы”

Актриса Эмма Стоун официально возвращается в продолжение ленты «Круэлла» от студии Disney. Девушка заключила контракт на еще один релиз фильма по сюжету «101 далматинец».

В прессу просочилась информация, что продолжение картины станет эксклюзивом Disney + , так как первая часть набрала рекордное количество просмотров с момента выхода. Позже, студия заявила о плане двойных релизов. Это значит, что фильмы продолжат выходить в кинотеатрах и на стриминговых сервисах одновременно или с разницей в пару дней.

Агент Стоун Патрик Уайтселл сообщила, что первая часть картины не только оправдала ожидания, она их превзошла. Эти события подтолкнули режиссеров к созданию нового сиквела.

«Мы гордимся, что ряды нашего актерского состава снова пополнились Эммой. Сама процедура выпуска лент на стриминговых сервисах для всего мира в новинку, но как показывают результаты, за ними будущее», – отмечает Уайтселл.

Источник: dni24.com